Duffy kidnappée et violée : elle fait le terrible récit de son calvaire

Duffy explique ensuite être revenue chez elle avec son agresseur, toujours par avion : "Je me suis assise, hébétée, comme un zombie. Je savais que ma vie était en danger immédiat, il avait vaguement confié vouloir me tuer (...). Il m'a droguée dans ma propre maison pendant quatre semaines, je ne sais pas s'il m'a violée pendant cette période." S'est ensuivi un second voyage à l'étranger à bord d'une voiture, mais cette fois-ci sans drogue : "Ce qui me fait penser qu'il me donnait des drogues dures et ne pouvait pas voyager avec (...). Après ça, quelqu'un que je connais est passé chez moi et m'a vue sur mon balcon, le regard dans le vide, enroulée dans une couverture. Je ne me souviens pas être rentrée chez moi. La personne a dit que j'avais la peau jaune et que j'avais l'air d'être morte."

Une décennie pour sortir de l'ombre

Bien qu'elle ait eu peur d'aller voir la police, l'interprète de Mercy a été contrainte de raconter son agression à deux reprises après qu'on l'a menacée d'une révélation publique et que trois hommes ont tenté de s'introduire chez elle : "L'identité du violeur est entre les mains de la police, c'est entre elle et moi." Aidée par une psychologue spécialisée, la chanteuse est finalement sortie de l'isolement qu'elle s'imposait : "Je n'ai pas honte de dire que j'ai passé presque dix ans complètement seule et que ça me brûle encore le coeur de l'écrire. Je me dois de le dire, je me sens obligée d'expliquer à quel point la guérison a été difficile."

Elle poursuit enfin : "Vous devez vous demander où était ma famille ? Ceux qui voulaient aider étaient juste trop loin. Le fait que je me cache, cette dernière décennie, signifie que j'étais étrangère à tous. Je n'étais plus la même personne depuis tellement longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que rassembler les morceaux brisés a pris énormément de temps (...). J'ai déménagé cinq fois dans les trois années qui ont suivi, ne me sentant jamais en sécurité, je fuyais (...). J'ai trouvé où vivre, la cinquième maison. Je me sens en sécurité maintenant."

Après cette expérience épouvantable, Duffy envisage un retour à la musique, même si elle pense qu'elle "ne plus jamais la personne que les gens connaissaient" : "Ma musique sera jugée sur sa qualité et cette histoire sera quelque chose que j'ai vécu et non quelque chose qui me définit."