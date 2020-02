Duffy violée, droguée et séquestrée : la chanteuse sort du silence

Elle n'avait plus donné de nouvelles à ses fans depuis plusieurs années : le 25 février 2020, la chanteuse galloise Duffy s'est saisie de son compte Instagram pour révéler la triste raison de son absence prolongée. Durant plusieurs jours, la jeune femme aujourd'hui âgée de 35 ans a été droguée, violée et séquestrée. Elle se confie.

"Vous ne pouvez qu'imaginer combien de fois j'ai pensé à écrire ceci, commence-t-elle. La façon dont je l'écrirais, comment je me sentirais après. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi c'est le bon moment maintenant, ni pourquoi cela me semble excitant et libérateur d'en parler. Je ne peux l'expliquer. Beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'il m'est arrivé, où est-ce que j'ai disparu et pourquoi." L'interprète connue pour son titre Mercy explique ensuite : "Un journaliste m'a contactée, il a trouvé une façon de me joindre et je lui ai tout dit l'été dernier (...). La vérité - et, je vous prie de me croire, je vais bien et suis en sécurité maintenant -, j'ai été violée et droguée et retenue captive pendant plusieurs jours. Bien sûr que j'ai survécu. La convalescence a pris du temps. Il n'y a pas de façon légère de le dire."