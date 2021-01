Duncan Laurence bientôt marié : découvrez Jordan, le séduisant fiancé du vainqueur de l'Eurovision

Duncan Laurence (26 ans) a trouvé l'homme de sa vie. En octobre 2020, le chanteur néerlandais - vainqueur de l'Eurovision 2019 - a annoncé ses fiançailles avec Jordan Garfield en dévoilant pour la première fois son alliance sur Instagram. "Je t'aime" avait-il écrit en légende du cliché. De son côté, Jordan avait également fait part de son futur mariage avec Duncan en lui adressant une belle déclaration d'amour sur les réseaux sociaux.

"À ceux d'entre vous à qui je n'ai pas adressé la parole dernièrement, je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai demandé Duncan Laurence en mariage et il a dit oui. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je vais épouser un homme beau, gentil, intelligent, sincère et talentueux. Je vais aussi épouser mon meilleur ami" avait écrit Jordan en story Instagram.

Auteur-compositeur de chansons, Jordan a croisé pour la première fois Duncan lors d'une collaboration artistique sur l'album Small Town Boy. En effet, Jordan a écrit quatre morceaux du dernier album de Duncan : Last Night, Sleeping on the Phone, Umbrella et Figure it out. Discrets au début de leur relation, le couple a officialisé leur histoire d'amour en mai 2020 en s'affichant de plus en plus régulièrement sur les réseaux sociaux.