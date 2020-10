Eurovision : Duncan Laurence, gagnant en 2019, va épouser le beau Jordan

Duncan Laurence, le chanteur néerlandais de 26 ans qui a rapporté le trophée de l'Eurovision 2019 dans son pays - les Pays-Bas attendaient cela depuis quarante-quatre ans - est un homme bientôt marié ! Le beau jeune homme s'est fiancé à son amoureux, Jordan Garfield.

C'est sans tambour ni trompette que Duncan Laurence a annoncé ses fiançailles. Il a mis une photo en story, donc éphémère, montrant une bague à son doigt avec le message "Je t'aime @jordandelivers". On a vu plus festif pour célébrer un moment tel que celui-ci ! Le chanteur, ouvertement bisexuel, a été demandé en mariage par son compagnon Jordan Garfield. "À ceux d'entre vous à qui je n'ai pas adressé la parole dernièrement, je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai demandé Duncan Laurence en mariage et il a dit oui. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je vais épouser un homme beau, gentil, intelligent, sincère et talentueux. Je vais aussi épouser mon meilleur ami", a de son côté écrit Jordan sur son compte Instagram. Pour rappel, le mariage pour les couples de même sexe est autorisé aux Pays-Bas depuis avril 2001.

Comme le rapporte le site Attitude, Duncan Laurence - qui avait remporté l'Eurovision grâce au titre Arcade quand Bilal Hassani défendait lui la France avec Roi - avait eu l'occasion de s'exprimer sur sa sexualité en conférence de presse pendant le show musical européen. "Je défends des choses. Je suis plus qu'un simple artiste. Je suis une personne, je suis un être vivant, je suis bisexuel, je suis un musicien. Je représente des choses et je suis fier d'avoir la chance de montrer ce que je suis, qui je suis", avait-il déclaré.

Comme tous les gagnants de l'Eurovision, Duncan Laurence aurait dû revenir chanter sur la scène du show en 2020, mais l'édition, prévue à Rotterdam, a été annulée à cause du coronavirus. La France devait être cette année représentée par Tom Leeb.