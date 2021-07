Eddie Murphy : Son fils aîné est en couple avec la fille d'une star américaine !

La coïncidence est amusante quand on sait qu'Eddie Murphy et Martin Lawrence ont joué ensemble à deux reprises, dans les films Boomerang et Life, dans les années 1990. Difficile de savoir comment leurs enfants se sont rencontrés, mais leur amour n'est pas si secret que ça. En réalité, Eric Murphy avait déjà évoqué sa relation avec Jasmin Lawrence sur son propre compte Instagram, au mois de juin dernier. Il lui déclarait alors sa flamme, l'appelant son "autre moitié" et rappelant à quel point il l'aimait follement.