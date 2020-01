Martin Lawrence : Enfin de retour avec Will Smith dans "Bad Boys for Life"

Il aura fallu attendre dix-sept ans avant d'enfin retrouver ce duo de choc : le 22 janvier 2020, Martin Lawrence et Will Smith seront enfin de retour dans Bad Boys for Life. Dans ce troisième volet, les deux acteurs se glissent une nouvelle fois dans la peau des officiers Mike Lowrey et Marcus Burnett, pour une ultime aventure à main armée.

Si Will Smith a multiplié les blockbusters ces dernières années, tels que Suicide Squad, Aladdin et Gemini Man, son acolyte s'est en revanche montré plus discret. Depuis la sortie de Bad Boys en 1995, puis les succès de Big Mamma et Bad Boys 2 au début des années 2000, Martin Lawrence n'a fait que quelques apparitions peu remarquées sur grand écran. L'Américain aujourd'hui âgé de 54 ans a brièvement renoué avec le box-office en 2006 et 2007 avec les films Big Mamma 2 et Bande de sauvages, puis avec les comédies familiales Papa, la Fac et moi (2008), Panique aux funérailles (2010) et Big Mamma : De père en fils (2011).