Eddy (Mariés au premier regard), 20 kilos en plus et méconnaissable : photo de son passé

Depuis plus d'un mois maintenant, M6 a lancé la saison 6 de Mariés au premier regard. Encore une fois, une poignée de célibataires s'est prêtée à l'expérience pour tenter de trouver l'amour, dont Eddy. À 37 ans, il est chargé en événementiel à Lille et s'est retrouvé compatible à 81% avec Jennifer, manager d'un salon de coiffure de 31 ans. Les deux candidats ne se sont pas encore rencontrés dans l'émission mais leur union est imminente. À la fin du dernier épisode, on voyait notamment Eddy s'avancer vers l'autel de la mairie à Gibraltar pour y attendre la jolie blonde.

Eddy avait pour l'occasion opté pour un costume vert foncé, qui se veut "puissant, chic et élégant" comme il l'a confié sur Instagram. Des qualificatifs qu'il n'aurait jamais pensé associer à sa personnalité à une certaine époque, et pour cause, le candidat a changé sur tous les points. Jeudi 5 mai 2022, il a publié un avant-après saisissant de lui en 2016, des lunettes vissées sur le visage et plusieurs kilos en plus, et de lui en 2022, tel qu'on le connaît désormais. "Il est temps pour moi de vous parler de qui j'étais, et de qui je suis aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais très différent physiquement et mentalement. Je me suis battu dans la vie pour beaucoup de choses. Et celle-ci en fait partie. Grâce au #mental, au #sport, j'ai perdu plus de 22kg... c'est ce qui fait de moi un homme, #fier et #fort !", a-t-il expliqué en légende.

Malgré son assurance, Eddy reste malgré tout encore sujet aux angoisses. Avant de se marier avec Jennifer, il est d'ailleurs évident qu'il est très nerveux et en proie aux doutes. "À travers l'écran, tout le monde le voit, et tout le monde le ressent, je suis un mec qui semble ne pas avoir confiance en lui... Alors quand au moment de rentrer pour la cérémonie de mariage, je stresse, vous pensez que c'est sûrement la peur du jugement, du regard des autres...et bien pas du tout, c'est simplement parce que je mise énormément sur cette expérience !", a-t-il encore confié.