Jennifer (Mariés au premier regard) prend un risque pour son mariage avec Eddy

Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans) et Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles) sont compatibles à 81%. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2022 ont connu des déceptions amoureuses douloureuses. Elle a été trahie par le papa de son fils âgé de 6 ans, avec lequel elle a vécu durant sept ans, et lui a été quitté du jour au lendemain, après que son ex a eu un coup de foudre en allant acheter une voiture. L'annonce du mariage a donc été une bénédiction pour eux.

Lors de l'épisode du 2 mai 2022, les deux candidats ont quitté Lille pour Paris afin de trouver leur tenue pour l'union. Jennifer était entourée de sa meilleure amie Honorine et de son papa Jean-Marc, avec lequel elle a une relation fusionnelle. Ce dernier était toujours aussi inquiet de savoir qui elle allait épouser. Et le fait que sa fille préfère avoir un tailleur plutôt qu'une robe n'a rien arrangé. D'autant plus qu'il l'avait trouvée sublime dans une robe blanche qui était moulante et un peu transparente au niveau du haut et du dos. "Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Quand je me suis vue dans cette tenue, je me suis dis limite que je ne voulais pas en essayer d'autre. Je pensais avoir une réaction plus positive de la part de mon père. Ca m'a perturbée", a confié la belle blonde.

Jennifer s'est justifiée en expliquant que cette tenue reflétait sa personnalité : une femme ambitieuse, battante et travailleuse. Son discours a fait changer d'avis Honorine. "Une robe, c'est automatiquement la fille qui se marie. Mais à choisir, pourtant j'étais à 100% sur la robe, le tailleur c'est ce qui lui correspond", a aussi confié Jean-Marc. Maintenant, il fallait que ça plaise à son futur mari. "C'est quitte ou double. Mais j'aime le risque. Et j'avais ça dans la tête, je l'ai fait", a déclaré la belle blonde qui est la première candidate de Mariés au premier regard à ne pas se marier en robe.

Direction Gibraltar peu de temps après pour le grand jour. Stressée, Jennifer craignait le moment où on lui demanderait d'embrasser son mari s'ils se disaient oui. Elle ne savait pas comment elle réagirait car elle n'était pas tactile à l'origine. "Il ne faut pas que je me sente brusquée. Il faut que les choses se fassent naturellement", a-t-elle précisé. L'angoisse gagnait aussi du terrain du côté d'Eddy qui songeait une fois de plus à tout abandonner, alors que ses proches rencontraient ceux de Jennifer dans la joie et la bonne humeur. Fort heureusement, il a fini par se rendre à l'autel.