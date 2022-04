Eddy (Mariés au premier regard) prêt à ne plus se marier ? Le candidat mis sous une hypnose légère

Jennifer était de retour dans Mariés au premier regard 2022 ce lundi 25 avril, sur M6. Lors de l'épisode précédent, elle a appris qu'un homme était compatible avec elle à 81%. Il était donc l'heure d'annoncer la nouvelle à ses parents Valérie et Jean-Marc. Et elle appréhendait beaucoup la réaction de ce dernier avec lequel elle a une relation fusionnelle.

Alors qu'elle avait 22 ans, Jennifer a perdu son frère aîné. Un drame qui l'a davantage rapprochée de ses parents. Elle craignait donc de les décevoir en les mettant sur le fait accompli et s'est entourée de ses deux grandes amies pour passer le cap. Après avoir tourné autour du pot, elle a fini par se lancer. Sans surprise, ses parents étaient sous le choc. Ils n'ont pu retenir leurs larmes et n'avaient pas les mots, ce qui a bouleversé Jennifer. Ils ont été tout aussi déstabilisés en apprenant que la cérémonie aurait lieu à Gibraltar. "C'est vraiment très difficile. Mais on s'est toujours relevé. (...) On ne souhaite que ton bonheur", a toutefois confié Jean-Marc. De quoi rassurer Jennifer qui était enfin prête à vivre cette expérience à 100%.

Passé douloureux pour Eddy

Nous avons ensuite appris qu'elle était compatible avec Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille). "L'amour, c'est ce que j'ai connu de plus douloureux", a-t-il confié. Il était très amoureux d'une femme qui est partie, du jour au lendemain. Alors qu'elle allait acheter une voiture, elle a eu un coup foudre pour un homme et l'a directement quitté. Il s'est alors senti "humilié et trahi" et s'est donc forgé une carapace par la suite. "J'ai fait une dépression on va dire. (...) Je ne suis plus jamais retombé amoureux", a-t-il déclaré. Mais il était enfin prêt à rencontrer quelqu'un et donc, à refaire confiance à une femme.

Chacun a imaginé à quoi ressemblait l'autre. Et au moment d'évoquer la nuit de noces, Jennifer a eu une montée de stress. Eddy lui était plus à l'aise et a plaisanté sur le fait de dormir "la chipo à l'air". Mais son passé a ressurgi, il a ainsi tout remis en question. Pascal de Sutter a donc prévu une séance de thérapie brève et trauma afin qu'il se débarrasse de son passé. Il l'a mis sous une hypnose légère et les résultats ont été immédiats.