Eddy (Mariés au premier regard) blessé par Jennifer lors de la nuit de noces ? Ce qu'il s'est vraiment passé

Lundi 23 mai 2022, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard. L'occasion de retrouver Eddy (37 ans, chargé d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), compatibles à 81%. Une fois leur soirée de mariage terminée, tous deux se sont rendus dans la chambre pour la nuit de noces. Et tout ne se serait pas passé comme cela a été montré à l'antenne.

Depuis sa rencontre avec Eddy, Jennifer - qui a beaucoup souffert en amour par le passé - est plutôt distante. Bien que son mari lui plaise, elle a besoin de temps pour s'ouvrir et lui faire confiance. Si au départ, elle a accepté de dormir avec lui malgré tout, elle a finalement changé d'avis après avoir cogité sous la douche. À l'écran, c'est donc un Eddy assez fermé que l'on a pu découvrir. Il a expliqué qu'il "avait les boules" car c'était "soudain et brutal". "Ça m'a blessé, ça m'a complètement retourné", a-t-il conclu avant de claquer la porte. Pourtant, il n'était pas énervé si l'on en croit ses déclarations.

Eddy a accordé une interview à nos confrères de TV Mag. Il a expliqué qu'il avait bien conscience qu'il allait devoir être patient avec Jennifer et qu'il devait "lui faire comprendre [qu'il était] là avec de bonnes intentions". Puis, le candidat a expliqué que contrairement à ce que beaucoup pensaient, sa discussion avec Jennifer était "très cordiale". "Mais il était très tard, nous étions tous les deux très fatigués et je n'avais plus envie de discuter. Cela n'est pas montré au montage, je lui dis exactement que la nuit porte conseil et je prends position en lui disant que je ne peux pas décider de ses choix à sa place. De là, je me lève et je quitte la chambre sans la moindre colère", a-t-il précisé.

Eddy est ensuite revenu sur le moment où il explique que, maintenant qu'ils sont mariéS, sa place est dans le lit conjugal et non sur le canapé. "Quand la question m'a été posée sur la nuit de noces, je suis encore en costume, la conversation avec Jennifer n'a pas encore eu lieu et je réponds que, traditionnellement, les mariés partagent le même lit. Mais, dans les faits, quand Jennifer me fait part de son choix, je le respecte et je quitte la chambre. Nos rapports sont toujours restés cordiaux", a-t-il assuré.