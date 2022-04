Eddy (Mariés au premier regard) : Sa maman "très malade" et fragile, il se confie

Eddy est l'un des candidats de Mariés au premier regard 2022 (M6). Le chargé d'activités événementielles était compatible à 81% avec Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans). Il est apparu pour la première fois le 25 avril dernier et depuis, il reçoit quelques questions de ses abonnés. Il a donc organisé une session de questions/réponses sur Instagram le 26 avril 2022. L'occasion de se confier sur un sujet sensible.

Le 25 avril dernier, les téléspectateurs ont pu voir Jennifer annoncer à ses parents qu'elle allait se marier avec un inconnu. Une nouvelle qu'ils n'ont pas très bien accueillie, même s'ils ont accepté d'être présents pour elle. En revanche, l'annonce d'Eddy à son papa et sa maman n'a pas été diffusée. Un internaute a donc voulu savoir pour quelle raison la production n'avait pas mis les images à l'antenne. "Très bonne première question, mais je ne sais pas. Ma mère est très malade et je voulais la préserver jusqu'au jour du mariage. Je n'imaginais pas faire cette expérience sans elle et elle a complètement validé de la faire", a répondu Eddy.

"J'avais peur pour ma mère très fragile"

Le candidat a ensuite expliqué qu'il n'appréhendait pas la réaction de ses proches. "Non. J'avais surtout peur pour ma mère très fragile", a-t-il précisé. Puis, il est revenu sur une séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de son portrait dans lequel il a expliqué que son ex l'a quitté du jour au lendemain après avoir eu un coup de foudre, on a pu avoir Eddy appeler une amie. Il a notamment plaisanté sur le fait de dormir la "chipo à l'air". Une séquence qui a été en partie coupée et sur laquelle il s'est expliqué à la suite de critiques. "Oui je dors sans vêtements et alors ? Je suis le seul ? Non. J'ai discuté avec ma pote parce que je voulais qu'elle me rassure sur cette expérience. Et on a blagué oui, je dors sans vêtements. Mais bien sûr que non je n'avais pas prévu de le faire pour la nuit de noces. Je suis un garçon pudique", a-t-il assuré.

Et avant de songer à la nuit de noces, encore faudrait-il que Jennifer et lui se marient. Pour l'heure, les deux candidats ne se sont pas encore rencontrés dans les épisodes diffusés actuellement.