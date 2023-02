Électroménager : découvrez notre top 5 des produits à avoir dans sa cuisine !

La machine à pâtes Philips

La machine à pâtes est un élément indispensable si vous voulez manger des pâtes fraîches et faites maison, directement de chez vous. Sur le marché, il existe deux types de machines : la manuelle et l'automatique. Si vous faites le choix d'opter pour une manuelle, vous devrez faire votre pâte avant de la mettre dans l'appareil. Contrairement à l'automatique qui fera tout le travail à votre place ! Vous n'aurez qu'à mettre vos aliments dans la cuve et à lancer le programme adapté à vos besoins.

Investir dans une machine vous permet également d'éviter le gaspillage. Finis les paquets de pâtes en plastique tout préparés ! En plus de faire un geste écologique, vous ferez également des économies. Les raisons sont nombreuses pour commencer à faire ses pâtes soi-même !

La machine à pâte Philips est dotée de la technologie ProExtrude qui vous permet d'obtenir un pétrissage parfait de votre pâte. L'alliage d'un moteur puissant, d'une pale de mélange en métal et d'un panneau frontal vous assure un mélange lisse et homogène de votre pâte.

8 disques vous sont proposés afin que vous puissiez varier la forme de vos pâtes. Raviolis, pennes, fettucines, spaghettis, tagliatelles... Vous allez pouvoir retrouver toutes les saveurs de l'Italie, directement dans votre assiette !

Cliquez sur ce lien afin de découvrir plus en détails la machine à pâtes Philips !