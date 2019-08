Elie Saab : 500 000 sequins pour l'incroyable robe de mariée de sa belle-fille

Le soir, pour la réception donnée au Faqra Club sous un grand feu d'artifice, de larges globes terrestres suspendus et d'impressionnants décors végétaux, la mariée a enfilé une troisième tenue tout aussi démesurée : une robe bustier beige et or dont le jupon de 3,5 mètres de long était orné de 650 000 paillettes et 150 000 strass Swarovski. Selon Hello!, il a fallu 450 heures de travail pour les broderies, 150 heures de travail sur les drapés et volumes, ainsi que 200 heures de couture. Christina Mourad n'aurait laissé aucune instruction pour la création de ses robes, laissant son beau-père libre de créer des tenues reflétant sa personnalité pour le moins... éblouissante ?