Élie Semoun évoque la mort de sa mère sur scène : "Il m'a fallu beaucoup de temps"

L'humour est parfois une affaire de famille. En tout cas, Élie Semoun fait intervenir sa maman à sa manière dans son nouveau spectacle intitulé Élie Semoun et ses montres. Après avoir dévoilé ses sketchs inédits aux français une quarantaine de fois avant le confinement, l'humoriste va enfin retrouver la sensation des planches dans le Sud : le 14 octobre 2020 à Draguignan, le 17 à Contes et le 4 novembre à Sanary-sur-Mer. Une aubaine, l'humour étant passé aux oubliettes des salles de spectacle depuis des mois.

Parler de sa mère qui est morte, c'est chaud quoi

Parmi les "monstres" qu'il tente de dompter dans son show, Élie Semoun peut compter sur sa mère. Professeur de français, elle n'a pourtant pas apporté que des rires dans sa vie. Victime d'une hépatite, elle est décédée à l'âge de 37 ans, alors que son fils n'en avait que 11. "Je raconte que maman est très discrète, mais que je vais l'inviter à mes côtés, explique-t-il dans le journal Nice-matin. Et je débarque avec une urne. Il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire ce sketch. Je l'ai travaillé avec Muriel Robin, Vincent Dedienne m'a donné un petit coup de main aussi. On a galéré. Parce que parler de sa mère qui est morte, c'est chaud quoi... C'est compliqué d'être drôle et émouvant, sans être trop indécent."

Cette période me rend dingue

Soulagement intense pour Élie Semoun. S'il a bien essayé d'apporter un peu de bonne humeur en redonnant vie à Mercedes et Janine pendant le confinement, rien ne remplace la joie d'être face au public - qu'il soit masqué ou non. "Cette période me rend dingue, admet le comédien. Je trouve qu'on est déjà dans une société où on est loin des autres. Là, ça ajoute encore de la distance et on n'avait pas besoin de ça. On ne s'embrasse plus pour se dire bonjour, et j'ai peur que ça reste comme ça pour toujours. Une bonne année de merde quoi... Heureusement qu'il y a la scène. J'ai perdu mon père récemment, j'avais vraiment besoin de me changer les idées." Il n'y a plus qu'à aller l'applaudir sur scène. Pour vous, bien sûr, mais aussi un peu pour lui...