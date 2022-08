Elise Chassaing : Que devient l'ex-star de Canal+, qui a regretté son passage dans TPMP ?

Ce jeudi 11 août, Élise Chassaing fête son 43e anniversaire. C'est sur Canal + et notamment dans Le Grand Journal et La Nouvelle Édition que la mère de Basile (11 ans) et Octave (7 ans) a été révélée au grand public.

En 2012, Élise Chassaing était l'une des chroniqueuses de l'émission Touche pas à mon poste qui débarquait tout juste sur D8 (actuelle C8). Elle a quitté cette émission au bout de quelques mois. Dans une interview accordée à Toute la télé pour la promo de l'émission Renversant diffusée sur France 3 lors du premier confinement du printemps 2020, Élise Chassaing est revenue sur ses mois passés dans l'émission de Cyril Hanouna : "Dans TPMP, je n'étais pas à ma place. Ce n'est pas mon genre de télé. J'aime bien aller à la rencontre des gens, prendre le temps et être plus axée sur la culture. Cette expérience m'a fait grandir, car j'ai compris que l'on construisait ainsi dans ce qu'on refusait. Au bout de cinq mois dans Touche pas à mon poste, je me suis rendu compte que j'allais dans une direction télé qui ne me correspondait pas. J'ai préféré laisser ma place à ceux qui aiment vraiment s'amuser", a confié celle qui a finalement rebondi dans l'émission de France 5, On n'est pas que des cobayes arrêtée en 2016.

De chroniqueuse à réalisatrice de documentaire

En 2020, Élise Chassaing a réalisé un documentaire sur le célèbre couturier Pierre Cardin (décédé en décembre 2020 à 98 ans) intitulé Pierre Cardin, la fabrique du futur. Invitée dans l'émission Culture Médias sur Europe 1 au tout début de l'année 2021, la journaliste s'est exprimée sur sa démarche : "Les archives de Pierre Cardin sont assez incroyables parce qu'elles n'ont jamais été classées. On a pu donc aller fouiller comme ça dans les tiroirs et numériser des images qui n'avaient jamais été montrées."

Côté vie privée, on ne connaît guère le nom de celui qui partage la vie de la talentueuse Élise Chassaing. Toutefois, la journaliste s'affiche régulièrement avec l'animateur de Culturebox, Raphäl Yem qu'elle considère comme "son mari de télé". Si l'on en croit un post publié sur Instagram en mai 2021 et dans lequel elle arbore une robe moyenâgeuse.