Elise Lucet : Sa fille Rose (15 ans), très "angoissée", a pris une décision importante

Bientôt de retour sur le petit écran avec une nouvelle édition de Cash Investigation baptisée Sécheresses, inondations : qui va payer la facture ?, Elise Lucet a fait de rares révélations sur sa fille Rose (née en février 2007, fruit de son amour avec l'antiquaire Martin Bourgeois). Interrogée par les journalistes de Télé Star, la présentatrice de 59 ans - qui a perdu son mari en 2011 - a révélé que sa fille faisait partie de cette nouvelle génération ne souhaitant pas avoir d'enfants. "Je la comprends. L'insouciance que l'on a vécue, ils ne l'ont pas", confie-t-elle.

Visiblement très inquiète pour l'avenir et lassée d'entendre les nouvelles angoissantes relayées à longueur de journée sur les chaînes d'information, la jeune fille refuserait désormais de regarder les JT afin de préserver son bien-être. "Elle refuse de regarder le journal télévisé car ça l'angoisse trop", indique l'ancienne animatrice de Pièces à convictions, qui comprend entièrement le choix de sa fille. Stressée par certains journalistes qui semblent davantage occupés à faire de l'audimat avec des titres anxiogènes plutôt qu'à enquêter sur la réalité du terrain, la jeune fille aurait ainsi très mal vécu la période du confinement.

Un combo très stressant

"La jeune génération est dans un combo très stressant, mais avec cette volonté de faire évoluer les choses", ajoute néanmoins Elise Lucet, heureuse de constater que beaucoup de jeunes dénoncent et combattent désormais des injustices grâce aux réseaux sociaux.

Malgré le fait qu'elle soit devenue plus distante vis-à-vis de la télévision, Rose a gardé toute sa curiosité envers le monde qui l'entoure. C'est ce que l'ancienne présentatrice du JT de 13 heures de France 2 avait révélé dans le podcast Femmes de télé de Télé Loisirs.

"Elle est tout à fait consciente de ce que j'ai pu lui apporter et notamment cette curiosité des autres, du monde. Quand je la vois aujourd'hui dire bonjour à tout le monde, s'intéresser aux autres quels qu'ils soient, quels que soient leurs milieux sociaux, quels que soient leur couleur de peau, leur boulot, leur parcours, je me dis que j'ai réussi à lui transmettre cette curiosité. C'est peut être le plus joli cadeau que j'ai pu lui faire" avait-elle expliqué, très fière de la personnalité de sa fille.