Élise Lucet : Sa très discrète soeur Sophie ne lui ressemble pas du tout, la preuve en photos !

Enfin, la différence majeure se joue au niveau de leurs métiers respectifs. Célèbre dans le milieu de la télévision, Élise Lucet ne vole néanmoins pas la vedette à sa soeur, qui elle, est un nom reconnu de la littérature. Pour cause, cette dernière est écrivaine. Elle a notamment écrit les livres Poussin de haie (2002), Parloir avec toi (2006), Entre ciel et terre (2008) et Traverser l'oubli (2009). Depuis, l'autrice n'écrit plus régulièrement. En revanche, elle est devenue maître de conférence en littérature et arts du spectacle à l'Université Paris-Diderot. Un poste qu'elle occupe depuis 2008 en plus de ses divers rôles de co-animatrice. Elle supervise notamment le Groupe de Recherches Inter universitaire sur les Revues de Théâtre (depuis 2011) mais aussi le groupe de recherches sur les Imaginaires de la Révolution Française (depuis 2016) et enfin, elle co-organise l'atelier annuel franco-américain Cultural Production in the 19th century depuis 2015. Un quotidien on ne peut plus chargé pour une femme humble et discrète...