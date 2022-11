Elise Lucet, maman solo après la mort de son mari : tout ce qu'elle a fait pour que sa fille soit heureuse

Elise Lucet est une femme accomplie. Professionnellement, elle connaît le succès sur France 2 grâce à Envoyé Spécial, dont elle a les rênes depuis 2016. Et quand elle n'est pas devant une caméra, elle passe son temps avec Rose (15 ans), sa fille qu'elle élève seule depuis la mort de son mari Martin Bourgeois. Bien qu'elle préfère rester discrète en ce qui concerne sa vie privée, la journaliste de 59 ans a déjà fait de rares confidences sur le sujet.

Si elle est sous le feu des projecteurs par choix, Elise Lucet met un point d'honneur à préserver sa petite Rose pour qu'elle grandisse loin de l'agitation médiatique. D'autant plus que la présentatrice de France Télévisions a déjà souffert de la médiatisation, notamment à l'époque de la mort de son défunt époux à 43 ans d'une leucémie, en 2011. "J'ai trouvé scandaleux qu'on me photographie dans des moments difficiles. Je n'ai jamais posé avec mon mari ou ma fille. Je continue sur la même ligne. Je suis la maman heureuse d'une petite fille de 9 ans et demi, que j'essaie d'élever le mieux possible, comme des millions de mamans. J'ai le devoir d'être une bonne journaliste, pas celui de partager ma vie privée avec tout le monde", déclarait-elle à Télé 7 Jours en 2016.

Ce moment important qu'elle ne rate jamais

Et en juin 2021, c'est auprès de Télé Loisirs, pour leur podcast Femmes de Télé, qu'elle s'était confiée comme rarement sur sa relation avec sa fille dont elle fait sa priorité. Malgré son emploi du temps chargé, Elise Lucet met en effet un point d'honneur à être présente au quotidien pour Rose. "Je pense que j'ai quand même été extrêmement présente avec ma fille. Je n'ai jamais raté ce moment du dîner, du coucher, ce moment où on raconte la petite histoire et je ne le rate toujours pas aujourd'hui même si elle est grande ! Je lui demande comment s'est passée sa journée, ce qu'il s'est passé au collège. Je connais le nom de ses copains, le nom de ses profs", avait-elle assuré.

Elle avait aussi bien vite précisé qu'elle n'était évidement "pas la mère parfaite". Mais elle s'est réjouie d'avoir inculqué de bonnes valeurs à sa fille. "Elle est tout à fait consciente de ce que j'ai pu lui apporter et notamment cette curiosité des autres, du monde. Quand je la vois aujourd'hui dire bonjour à tout le monde, s'intéresser aux autres quels qu'ils soient, quels que soient leurs milieux sociaux, quels que soient leur couleur de peau, leur boulot, leur parcours, je me dis que j'ai réussi à lui transmettre cette curiosité. C'est peut être le plus joli cadeau que j'ai pu lui faire", avait-elle conclu. Une grande fierté.