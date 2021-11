Elizabeth II : Ces drôles de surnoms que lui donnait le prince Philip, moqueur

S'il y avait bien une personne qui pouvait se permettre de dire ses quatre vérités à la reine Elizabeth II, c'était son mari, le prince Philip, décédé en avril dernier. Dans les pages du nouveau numéro de Paris Match, paru mercredi 3 novembre 2021, on apprend que la monarque de 95 ans avait droit à de surprenants surnoms de la part de son défunt mari le duc d'Edimbourg !

Le public connaît bien l'humour du père de Charles, Anne, Andrew et Edward. Face à des difficultés ou des polémiques qu'elle pensait insurmontables, Elizabeth II a toujours pu se confier et trouver du réconfort auprès du prince Philip. "Il désamorçait ses angoisses et ses coups de cafard d'un trait d'esprit, d'une simple blague, n'importe laquelle, cruelle, tendre ou dans le genre militaire", apprend t-on dans les pages du magazine. Faisant fi du protocole, l'ancien militaire se moquait volontiers du look de sa femme et parlait de "fourbi royal" pour qualifier les tenues protocolaires.

"Il l'aida aussi à vieillir, tout particulièrement quand elle atteignit la soixantaine. [...] Il lui donna des 'ma petite saucisse', puis, en allusion à ses boucles permanentées alignées au cordeau comme sur les perruques Louis XVI, 'ma petite tête de chou-fleur'",

Si Elizabeth II fait la Une de Paris Match, c'est qu'elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Après une sortie remarquée et inquiétante, avec une canne à la main, la souveraine a dû se faire hospitaliser et a été forcée de se reposer, sur ordre de ses médecins. Grande absente de la COP26, elle a passé le flambeau à son fils aîné, le prince Charles, sur qui elle peut désormais compter.

Pour rappel, le prince Philip surnommait également son épouse "Lilibet", deuxième prénom de la fille du prince Harry et de Meghan Markle.