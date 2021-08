Elizabeth II méconnaissable à Balmoral : des touristes l'interpellent mais ne la reconnaissent pas !

Lorsqu'elle se trouve dans son domaine de Balmoral, la reine Elizabeth II n'est plus qu'une simple nonagénaire. En vacances dans le château familial, la monarque de 95 ans a troqué ses tenues attrayantes et colorées, ses chapeaux et ses broches serties de pierres précieuses pour des bottes en caoutchouc et une parka foncée. C'est certainement pour cette raison qu'un groupe de touristes américains, qui passait par là, n'a pas reconnu la souveraine !

Selon les dires de son ancien chef de sécurité, Richard Griffin, qui a raconté cette anecdote insolite au magazine Times, les voyageurs ont interrogé la reine, pensant qu'il ne s'agissait que d'une passante comme les autres.

Pour commencer, ils lui ont demandé si elle habitait dans les environs, ce à quoi Elizabeth II a répondu qu'elle possédait une maison non loin d'ici. Les touristes posent enfin la question suivante : "Avez-vous déjà croisé la reine ?"

Apparemment amusée par ce groupe d'inconnus qui ne savent pas qui elle est, la reine leur rétorque alors, en montrant son employé : "Non, mais ce policier oui !" Richard Griffin, qui a travaillé durant 30 ans au service de la famille royale d'Angleterre, comme l'indique The Sun, explique que le groupe de curieux a repris son chemin, sans réaliser qui ils venaient de rencontrer !

Mais pour leur défense, il faut rappeler que la reine Elizabeth II est tout à fait méconnaissable lorsqu'elle retrouve ses appartements de Balmoral ! Durant ses vacances, la mère du Prince Charles aime profiter de la nature pour se vider l'esprit. Celle qui y avait passé sa lune de miel avec le Prince Philip en 1947, est retournée dans sa résidence favorite pour la première fois, depuis la disparition du Duc d'Edimbourg.