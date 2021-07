Elizabeth II : Look fluo, perles et diamants... Nouvelle apparition aveuglante !

Les chevaux, c'est sa grande passion ! Elizabeth II a participé à une compétition équestre, dimanche 11 juillet 2021, à Windsor. Tout de vert vêtue, la monarque de 95 ans a fait sensation auprès de l'assistance. Très heureuse et souriante, la reine d'Angleterre était habillée d'un chapeau surmonté d'une fleur, un manteau vert fluo, une paire de gants immaculés et des boucles d'oreilles perlées. Sous son pardessus, elle portait une robe blanche fleurie. Comme à son habitude, la reine a accessoirisé sa toilette d'une broche argentée en forme de rose, au niveau de son épaule gauche.

Assise dans les loges, elle n'était pas accompagnée, certainement parce que le reste de sa famille a préféré se préparer pour la finale de l'Euro 2020, qui a opposé l'Angleterre et l'Italie. Un match durant lequel le prince William, Kate Middleton et le prince George ne sont pas passés inaperçus. Dimanche, la souveraine a assisté au Cup Final du Guards Polo Club, une course de polo qui se déroule dans le Berkshire depuis les années 1960 et dont le prince Charles a remporté le prix en 1986 avec son équipe.

En grande amatrice de sports hippiques, la reine Elizabeth ne pouvait pas rater cet évènement et n'a cessé de poser des questions sur tout ce qui l'entourait. Elle a également pris part à la parade et à la présentation du British Driving Society, un spectacle de courses de calèches, véritable patrimoine culturel vivant du Royaume-Uni.

Depuis la disparition en avril dernier de son mari le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine a progressivement repris les déplacements officiels. En Ecosse, à Manchester... Une façon pour elle d'oublier la douleur du deuil ? Certainement, puisque la monarque est apparue très enjouée à chacune de ses visites, ce qui a mis du baume au corps des Anglais, ravis de la voir souriante malgré la perte de son mari de toujours.