Meghan Markle et Harry blacklistés par la reine Elizabeth II à Balmoral ?

Meghan Markle et son conjoint le prince Harry semblent ne plus être les bienvenus au Royaume-Uni. Alors que la reine d'Angleterre Elizabeth II a regagné sa résidence de Balmoral, située en Ecosse, elle n'aurait pas pris la peine de passer un coup de téléphone au jeune couple, désormais installé en Californie. Les derniers évènements qui ont éclaboussé la famille royale auraient-ils peiné la souveraine ?

"S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire et tout le drame qui s'est produit avec Harry et Meghan ces derniers mois, ils auraient certainement été invités à Balmoral. Et ça aurait permis à la reine de revoir Archie et rencontrer Lilibet", a affirmé l'expert Duncan Larcombe au magazine britannique OK!. Impossible de savoir si le prince Harry a bel et bien été sommé de ne pas se rendre à Balmoral avec sa petite famille.

Elizabeth II en congé familial à Balmoral : le prince Harry sera sur toutes les lèvres

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la reine ne sera pas seule durant son séjour dans les Highlands, puisqu'elle aura la visite de ses proches. "Tous les membres de la famille se réuniront durant l'été et ce sera une première pour beaucoup d'entre eux. Aucun doute qu'Harry sera le sujet principal de nombreuses conversations, même si la reine voudra se vider l'esprit", a ajouté l'expert royal qui déclare que le prince Harry a "annulé lui-même son invitation" en créant la polémique avec la parution de ses mémoires, prévue pour fin 2022.

C'est le premier été que la reine passe au château de Balmoral sans son mari le prince Philip. Le Duc d'Edimbourg, décédé en avril dernier à 99 ans, adorait passer du temps à flâner et à chasser avec son épouse et leurs chiens. Son absence se fera certainement ressentir.