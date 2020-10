Elizabeth II : Son alliance gravée d'une inscription secrète !

Le 20 novembre 2020, Elizabeth II et le prince Philip fêteront leurs 73 ans de mariage. Des noces de fonte particulières puisque la reine et son époux devraient les célébrer, non pas au palais de Buckingham, mais dans leur château de Balmoral, en Écosse, où ils ont déjà passé le confinement loin de l'agitation londonienne. Il se trouve que le couple partage un joli petit secret depuis leurs noces célébrées en grande pompe à l'abbaye de Westminster, en 1947...

Dans un nouveau livre consacré au prince Philip et dévoilé ce mois d'octobre, intitulé Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh et écrit par la biographe royale Ingrid Seward, on apprend en effet que l'alliance de la reine est gravée d'un mystérieux message. "Elle ne la retire jamais et à l'intérieur de la bague il y a une inscription. Personne ne sait ce qu'elle dit, autre que le graveur, la reine et son mari", indique notamment l'autrice, en ajoutant : "Philip n'a pas eu a dépenser pour une alliance, puisque les Gallois fournissent une pépite d'or gallois à partir de laquelle la bague est faite."