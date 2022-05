Elizabeth Olsen très décolletée : elle en montre beaucoup à la première de "Doctor Strange"

Ce lundi, du côté de Los Angeles, avait lieu la première du nouveau Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un événement qui, comme le veut la tradition, a réuni le casting prestigieux du film. Elizabeth Olsen y a notamment fait une apparition fracassante...

La star principale du film, réalisé par Sam Raimi (Evil Dead, Spider Man 1 et 2), Benedict Cumberbatch ne pouvait pas manquer cet événement. Comme a son habitude, le comédien britannique s'est présenté dans une tenue élégante puisqu'il était vêtu d'un costume gris clair porté sur une chemise blanche et une cravate de couleur bleu marine. La star avait agrémenté sa tenue d'une paire de lunettes de soleil qui lui donnait un style digne de James Bond. La co-star du film, Elizabeth Olsen a également fait son effet sur le photocall en arborant un smoking chic... sans rien dessous. Un look qui n'a pas manqué d'enflammer la soirée ! A leurs côtés, Benedict Wong, Rachel McAdams (sublime dans une robe jaune), Xochitl Gomez et Patrick Stewart étaient également réunis pour l'occasion. Le producteur du film, Kevin Feige et le célèbre compositeur de musique de film Danny Elfman (Men in Black, Hulk, Avengers) ont eux aussi foulé le tapis rouge ce lundi (voir diaporama).

Le nouveau Marvel, le 28e de la franchise et le 5e de la phase IV met en scène les aventures de Docteur Strange, plusieurs mois après son affrontement avec Spiderman. Il doit alors affronter les réalités alternatives du Multivers. Afin de réussir, il sollicite l'aide de Wanda Maximoff, qui est devenue la sorcière rouge dotée de pouvoirs tout aussi immenses qu'incontrôlables. Strange fera la rencontre d'America Chavez, une adolescente capable de créer des portails vers d'autres univers.