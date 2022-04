Élizabeth Teissier évoque la mort de son premier enfant : "Le gynécologue n'est jamais arrivé..."

A 84 ans, elle a vécu des choses incroyables, merveilleuses, parfois difficiles. Elizabeth Teissier, la papesse de l'astrologie en France, raconte ses existences multiples dans une autobiographie intitulée Les Mémoires de Cassandre, parue le 10 mars 2022 aux éditions Guy Trédaniel. Si elle a accepté de coucher sur le papier les nombreuses péripéties qui ont jalonné son parcours, c'est pour faire un bilan positif de son expérience.

"Parvenue à un certain âge, je me suis dit que c'était le bon moment pour poser les choses, explique l'épouse de Gerhard Hynek dans les colonnes du magazine France Dimanche. Malgré les passages douloureux, revenir sur ce parcours a été très réjouissant. Je ne voulais pas d'une existence pépère, aux fourneaux à élever des enfants. Je rêvais d'un destin exceptionnel... j'ai été servie !" Pourtant, l'autrice originaire d'Alger a fondé une famille. Maman de deux enfants, elle aurait dû être à la tête d'un clan composé de trois, mais la vie en a décidé autrement.

Je lui en veux beaucoup, car s'il avait été là, il l'aurait sûrement sauvé

"Terrible ! Des parents ne devraient jamais avoir à vivre ça, regrette-t-elle. Avec mon mari, nous étions étudiants et désargentés, donc contraints d'aller à l'hôpital. Et c'est là que j'ai mis au monde mon bébé sans vie. Il était très mal positionné et le gynécologue n'est jamais arrivé pour autoriser une césarienne d'urgence. Je lui en veux beaucoup, car s'il avait été là, il l'aurait sûrement sauvé. J'ai eu par la suite deux filles merveilleuses [Isabelle et Marianne, NDLR.], mais j'aurais adoré ce fils, qui aurait aujourd'hui 60 ans."

Elizabeth Teissier a vécu, pendant de nombreuses années, avec le spectre de cet enfant dans son coeur. La mort a souvent rôdé autour d'elle sans toujours parvenir à ses fins. A 19 ans, l'astrologue avait notamment été victime d'un terrible accident de voiture et avait frôlé le pire. Elle s'en était sortie avec la colonnes vertébrale brisée mais a fini par se remettre du choc. "J'ai eu beaucoup de chance car j'aurais vraiment pu rester paralysée, soulève-t-elle. C'est pour ça que je suis heureuse de mon destin, merci mon Dieu..."

