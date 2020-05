Elle Fanning : Masquée avec son amoureux Max Minghella, de douze ans son aîné

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux d'Elle Fanning tentent de suivre sa relation avec Max Minghella. Les deux acteurs forment un couple très discret, mais ne se cachent pas pour autant. Ils ont profité d'un après-midi ensoleillé pour se balader, tentant de passer incognito grâce à leurs masques.

En France et ailleurs, le déconfinement est en marche et le port du masque est fortement recommandé ! Elle Fanning et Max Minghella suivent cette consigne. Ils ont été aperçus ce mardi 12 mai 2020, par un après-midi ensoleillé à Los Angeles. Les deux tourtereaux de 22 et 35 ans portaient des lunettes de soleil et des masques de protection, des accessoires qui n'ont pas trompé les photographes présents. Proches et complices, Elle et Max se sont enlacés pour se prendre en photo.

Elle Fanning et Max Minghella seraient en couple depuis le printemps 2018. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Teen Spirit, sorti en France le 29 juin 2019. Elle en était la star et Max le réalisateur et scénariste. Douze ans et demi les séparent, une différence d'âge qui n'a pas choqué l'opinion.

Côté cinéma, les deux stars ont dû interrompre leurs activités à cause de la pandémie de virus Covid-19. Après avoir retrouvé Angelina Jolie dans Maléfique (sorti en octobre 2019), la petite soeur de Dakota Fanning se met en scène dans la première saison de la série The Great, disponible sur le service à la demande Hulu.