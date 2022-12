Elle Fanning et Max Minghella : Couple chic et glamour pour leur premier tapis rouge en trois ans

Elle Fanning et Max Minghella étaient très complices ce jeudi 15 décembre à Los Angeles, alors qu'ils étaient venus assister à l'avant-première de Babylon, film qui retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Un long-métrage dont la sortie en France est prévue pour janvier 2023 et dans lequel l'acteur britannique tient un rôle. Ce qui explique notamment sa présence à cet événement, aux côtés donc de sa dulcinée. Cette dernière était ravissante dans une longue robe noire et décolletée, parfaitement assortie au costume deux pièces de son chéri, de douze ans son aîné.

Un couple chic et glamour, mais aussi discret, puisqu'ils n'avaient plus foulé un tapis rouge ensemble depuis 2019. C'était à l'occasion du célèbre Met Gala, à New York. Depuis, ils n'avaient effectué aucune autre sortie de la sorte jusqu'à donc hier soir. Mais si les deux tourtereaux mettent un point d'honneur à rester discret sur leur vie privée, cela peut arriver qu'ils se permettent quelques écarts sur leurs réseaux sociaux. A l'image de cette série de photos partagée par la jolie blonde sur son compte Instagram pour Halloween, sur laquelle elle et son chéri prennent la pose dans des costumes effrayants.