Ellie Goulding est enceinte : la chanteuse dévoile une ventre déjà bien rond !

La chanteuse britannique a reçu un joli cadeau pour son premier anniversaire de mariage avec Caspar Jopling ! Lors d'une nouvelle interview accordée au magazine Vogue, dévoilée ce 23 février 2021, Ellie Goulding a annoncé être enceinte de son premier enfant. Une grossesse déjà bien avancée puisque la star en est déjà à sept mois. Confinement oblige, c'est à distance et par écran interposé, depuis sa maison en banlieue de Londres, que l'interprète de 34 ans a pris la pose avec son ventre rond.

C'est avec surprise qu'Ellie Goulding a découvert qu'elle était enceinte de son premier enfant, en août dernier. "C'était fou parce que c'était notre premier anniversaire", a confié la chanteuse. "C'est arrivé vraiment rapidement, et puis tu n'y crois presque pas au début. Tu continues à manger la même chose, tu n'as pas l'air différente, pendant un moment j'étais probablement dans le déni. J'étais en si bonne forme." Arrivée à son troisième trimestre de grossesse, l'interprète de Love Me Like You Do profite pleinement de ses nouvelles courbes : "Je les apprécie. Mon mari les apprécie."

Pour autant, la Britannique ne cache pas que cette expérience est loin d'être idyllique : "J'ai le sentiment que c'est tabou de parler de la grossesse comme d'un défi. Ce n'est pas toujours serein et vous n'êtes pas toujours radieuse. Je ne dis pas que chaque seconde de cette grossesse a été éprouvante, a-t-elle affirmé. Ce ne sera pas toujours facile. J'ai un nouveau respect pour toute femme qui a des enfants." Bien qu'elle connaisse le sexe de son bébé, Ellie Goulding préfère en revanche le garder pour elle.