Diaporama Ellie Goulding est enceinte : la chanteuse dévoile une ventre déjà bien rond

Exclusif - Ellie Goulding arbore un total look rouge à la sortie de la soirée The Brightest Blue Experience au V&A Museum à Londres, le 26 août 2020

Exclusif - Ellie Goulding et son mari Caspar Jopling ont dîné au restaurant Casa Cruz avec la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank à Londres le 9 juillet 2020.

James Corden discute avec Ellie Goulding, en quarantaine. En cette période de distanciation sociale Ellie veut écrire plus, et partage quelques informations sur son prochain album, dont la prochaine vidéo "Worry About Me". 2020