Elodie Castiglioni : Mort de la célèbre influenceuse à 31 ans

C'est une bien triste nouvelle qui a secoué ce mardi 3 mai le monde des influenceurs. Elodie Castiglioni, blogueuse mode du sud de la France s'est éteinte à l'âge de 31 ans. La jeune femme était atteinte d'un cancer incurable. Ses proches et des personnalités d'Instagram se sont empressés de lui rendre hommage.

C'est d'abord sa soeur qui a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Comme elle vous l'avait annoncé, notre Élodie était atteinte d'un cancer très rare qui l'a malheureusement emportée hier à l'âge de 31 ans, en seulement quelques mois. Cette tumeur, localisée au niveau de son magnifique visage, était très agressive et s'est propagée à une vitesse foudroyante... Elle a été tellement forte... une vraie guerrière ma sister d'amour" a expliqué la jeune femme avec émotion. "Elle était passionnée par son métier, sa communauté était très importante pour elle et vous avez été tous si bienveillants avec elle... Il me paraissait donc naturel de vous l'annoncer ici. Merci à nos proches et à ses amis qui ont été d'un soutien indéfectible. Je vais conclure en la citant : 'donnez-vous les moyens d'être heureux. La vie est belle. Soyez reconnaissants, chaque jour, aimez-vous très forts, aimez tout court'. Je t'aime ma soeur et continue à veiller sur nous depuis les étoiles." pouvait-on lire en légende d'une photo magnifique de la malheureuse défunte.