Elodie Frégé cavalière joyeuse et sexy dans une robe en cuir échancrée

Le festival Séries Mania et le magazine spécialisé Le film français se sont associés pour célébrer cet automne les nouveaux talents des séries françaises et ont créé le Prix des Révélations de l'année dans quatre catégories : scénario, réalisation, actrice et acteur. Les premiers Prix des Révélations ont été remis ce 21 novembre 2022 lors du cocktail annuel de Séries Mania en l'honneur de la fiction française, qui a eu lieu au sein du musée des Arts forains à Paris en présence de nombreuses personnalités.

L'événement célébré dans ce cadre enchanté et joyeux a attiré une foule nombreuse et chic. Ainsi, la chanteuse et comédienne Elodie Frégé, venue sans son amoureux Grégory, portait une robe en cuir échancrée qui lui a permis de poser en cavalière chic sur le carrousel. Non loin d'elle ont posé Zabou Breitman, Camille Chamoux, Nora Hamzawi, Annelise Hesme, Anne Consigny et Helena Noguerra. Côté masculins, les élégants Grégory Fitoussi, Charlie Dupont et Julien Boisselier ont fait sensation également.

Président de la région Ile-de-France, Xavier Bertrand était ravi d'assister à cette remise de prix au côté de son épouse Vanessa, tout comme celle à qui l'on doit Dix pour cent, Fanny Herrero. Créatrice de la série Drôle, elle a pu féliciter chaleureusement son acteur Younès Boucif, également rappeur à ses heures.

Le palmarès des Révélations

Révélation Acteur : Younès Boucif dans Drôle (Netflix).

Révélation Actrice : Angele Metzger dans Chair tendre (France Télévisions)

Révélation Réalisation : Yaël Langmann et Jérémy Mainguy pour Chair tendre (France Télévisions)

Révélation Scénario : Géraldine de Margerie & Maxime Donzel pour la série Toutouyoutou (OCS et France Télévisions)

La prochaine édition du festival Séries Mania se tiendra du 17 au 24 mars 2023