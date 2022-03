Laetitia Milot divine en décolleté et dentelle, Maëva Coucke radieuse sur ses terres

Sublime dans une robe fluide noire décolletée, décorée de dentelle, Laetitia Milot a foulé le tapis rouge de Séries Mania le 18 mars 2022 à Lille. L'actrice de 41 ans était accompagnée de son ami agent artistique Laurent Savry, comme elle l'a mentionné sur Instagram. Au programme ? Sept jours de projections, de rencontres et d'animations autour de séries incontournables du petit écran.

L'ancienne Miss France Maëva Coucke était également présente et a fait honneur à sa région en apparaissant plus belle que jamais avec une robe à fente mauve pailletée légèrement transparente avec escarpins associés. Heureuse d'être de retour sur ses terres, la belle rousse de 27 ans a partagé les coulisses de sa préparation ainsi que le "lifting" beauté réalisé par son maquilleur William Cerf.

D'autres vedettes étaient invitées comme l'Israélienne Shira Haas (héroïne de la série Unorthodox), Yseult, Hyppolite Girardot, Arthus, Philippe Vandel ou encore Sofia Essaidi ou Audrey Fleurot. Présentée par l'humoriste et comédienne Daphné Burki, la cérémonie d'ouverture s'est ensuite poursuivie sur une soirée dédiée aux 20 ans de la série culte The Wire.

Présidé par la productrice Julia Sinkevych, désignée "en solidarité avec le peuple ukrainien et ses créateurs", le jury de cette compétition internationale devra départager neuf séries : deux américaines Billy The Kid et We Own This City, deux britanniques The Baby et The Birth of Daniel F. Harris, deux françaises Le monde de demain et Sentinelles, une italienne Il Re, une israélienne Fire Dance et une finlandaise Transport. Elle sera épaulée dans ses choix par l'acteur Christian Berkel (La Chute), Shira Haas, mais aussi par des écrivains et réalisateurs comme le Français Marc Dugain et le Turc Berkun Oya et par l'artiste-compositrice française Yseult.

Après deux ans de restrictions sanitaires, ce festival gratuit présentera jusqu'au 26 mars près d'une soixantaine de séries originaires de plus de 20 pays, et accueillera les sériephiles sans pass vaccinal. Le masque n'est pas obligatoire, mais reste recommandé.