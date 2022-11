Elodie Frégé amoureuse, rares confidences sur Grégory : ce qui est "délicat" pour leur couple

Elodie Frégé fait partie des têtes d'affiches de la nouvelle fiction de M6 intitulée L'Homme de nos vies dans laquelle elle incarne Iris aux côtés d'Odile Vuillemin, Flore Bonaventura et Héléna Noguerra qui incarnent respectivement Camille, Oriane et Mathilde. Jonathan Zeccaï, qui joue le rôle d'un manipulateur, est également de la partie.

Côté vie privée, Elodie Frégé vit le parfait amour avec son compagnon Grégory Nicolaïdis, un chanteur de 43 ans plus connu sous le nom d'Epsilon. C'est lors du tournoi de Roland-Garros en mai dernier que les deux tourtereaux ont officialisé leur relation. Ils ont même passé du bon temps aux Etats-Unis en août dernier avant de signer un premier single intitulé Whatever.

Nous avons beaucoup de chance de nous être rencontrés

En octobre dernier, les deux amoureux se sont confiés chez nos confrères de Gala sur leur relation : "Nous avons beaucoup de chance de nous être rencontrés, nous servons très bien cette chanson d'amour [Whatever]", a assuré Elodie Frégé. "On s'émerveille ensemble, on aime les mêmes livres, les mêmes auteurs, on voyage, on découvre de bons vins...", a complété son nouvel amant qui a également confié apprécier à la fois la personnalité, la drôlerie et le perfectionnisme de sa compagne.

Dans une interview accordée à Télé Star (en kiosque le lundi 14 novembre), Elodie Frégé est revenue sur son duo avec son compagnon Grégory mais aussi les difficultés qu'elle doit surmonter avec son chéri. "Whatever c'est avant tout une chanson d'amour à partager avec le reste du monde. Travailler avec quelqu'un qu'on aime, je trouve que dans l'absolu, c'est toujours délicat parce que ça peut générer des émotions encore plus vives. Mais la relation à l'autre, c'est aussi un puits d'inspiration !", a souligné la gagnante de la saison 3 de la Star Academy qui était d'ailleurs l'invitée du prime du samedi 5 novembre. Elle avait partagé le titre Fever avec Enola. Julien n'était d'ailleurs insensible pas insensible au charme de la jeune femme de 40 ans qui était très sensuelle en décolleté !

