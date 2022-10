Elodie Frégé en couple avec Grégory : les confidences sans détour d'amoureux fusionnels

C'est une histoire d'amour qui semble partie pour durer entre Elodie Frégé et Grégory Nicolaïdis. Les deux tourtereaux ont officialisé leur couple en mai 2022 lors de la dernière édition du tournoi de Roland-Garros et depuis, tout semble aller pour le mieux entre la chanteuse de 40 ans et celui qui est devenu chanteur. Une relation fusionnelle entre les deux artistes, que l'on a notamment vus s'éclater aux États-Unis en août dernier, et qui ont sorti fin septembre leur premier single en commun, Whatever. Une chanson qui devrait apparaître dans l'album Pelagos, de celui qui est également entrepreneur dans le domaine musical.

Une histoire sur le plan personnel entre Elodie et Grégory, mais qui devient également professionnelle avec cette belle balade romantique entre l'ancienne gagnante de la Star Academy et celui qui a choisi Epsilon comme nom de scène. Pourtant, tout ne s'est pas fait facilement entre les deux artistes, puisque Grégory a dû insister un long moment avant que sa nouvelle compagne n'accepte de le rencontrer et de collaborer avec lui, même si l'homme de 43 ans semblait sûr de lui. "Je savais inconsciemment qu'Élodie serait assez folle pour me suivre. J'aime sa personnalité, sa drôlerie, son perfectionnisme", détaille-t-il dans une interview à deux et parue dans le dernier Gala.

On s'émerveille ensemble, on aime les mêmes livres, les mêmes auteurs, on voyage, on découvre de bons vins...

Depuis, les deux chanteurs filent le parfait amour et tout semble aller pour le mieux dans leur couple. "Nous avons beaucoup de chance de nous être rencontrés, nous servons très bien cette chanson d'amour", assure Elodie Frégé, avant que son nouveau compagnon n'ajoute : "On s'émerveille ensemble, on aime les mêmes livres, les mêmes auteurs, on voyage, on découvre de bons vins...".

Avant de trouver l'amour dans les bars de Grégory, Elodie Frégé a connu plusieurs histoires. Elle a notamment été en couple avec Gian Marco Tavani, l'ancien candidat italien du Bachelor. Une relation démarrée en 2018 et qui aura duré deux ans, mais tout ceci est désormais du passé et la chanteuse n'a plus d'yeux que pour son beau Epsilon !

Retrouvez l'interview d'Elodie Frégé et Grégory Nicolaïdis en intégralité dans le dernier numéro de Gala, sorti le 20 octobre 2022.