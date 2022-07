Elodie Frégé : Ce séducteur de télé-réalité avec lequel elle a vécu une histoire passionnée

Le 26 mai dernier, Elodie Frégé a fait une apparition remarquée dans les tribunes de Roland Garros, s'affichant pour la première fois publiquement avec son compagnon Grégory Nicolaidis. Avant cela, celle que l'on retrouve dans Un flirt & une danse ce jeudi 21 juillet 2022, sur France 2, était en couple avec le comédien Grégory Fitoussi, mais aussi avec un célèbre séducteur issu de la télé-réalité. En effet, la chanteuse de 40 ans a vécu une belle histoire d'amour avec Gian Marco Tavani, l'ex Bachelor.

La jurée d'Un flirt & une danse a évoqué cette relation, en novembre 2020, avec Laury Thilleman dans Allez viens, je t'emmène (France 3). En septembre 2018, Elodie Frégé avait surpris lors de l'officialisation de son idylle avec Gian Marco Tavani. Le couple s'était affiché ensemble, ne pouvant cacher sa complicité, lors du Etam Show. Gian Marco Tavani avait marqué les esprits en participant au Bachelor puis avait rejoint l'équipe de chroniqueurs de Stéphane Bern dans Bons baisers d'Europe, sur France 2. Il avait également une marque de luxe à gérer et animait un talk-show politique en Italie.

Un projet mariage ?

Cette romance entre l'ancienne Star Académicienne et le Bachelor aura duré deux ans. Le couple glamour n'hésitait d'ailleurs pas à s'afficher sur tapis rouge et leur amour n'était pas à prouver. Elodie Frégé et Gian Marco Tavani avaient même prévu de se marier. "Avant un long voyage, ne jamais oublier de lever les yeux, les bons moments de la vie sont juste là, prêts à être cueillis", avait partagé l'heureux élu sur Instagram avant que la chanteuse ne commente : "Épouse-moi encore et encore et encore". Une blague ? Alors que certains internautes s'étaient interrogés, l'ex-jurée de Nouvelle Star avait écrit : "La blague c'est le reste du monde."

On s'aime toujours autant

Mais finalement, la relation passionnelle entre les deux tourtereaux a pris fin. La faute à leurs agendas respectifs ? "C'est vrai qu'on est très heureux ensemble. En ce moment, on a tous les deux des emplois du temps très chargés donc on se voit un peu moins mais on s'aime toujours autant", avait pourtant affirmé Gian Marco Tavani à Télé-Loisirs. Mais au sujet du mariage, il se refroidissait déjà, déclarant : "Concernant, le mariage ou les enfants, on laisse faire le temps".