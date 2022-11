Star Academy, Julien en chaleur face à la très décolletée Elodie Frégé : "Il n'en pouvait plus", Slimane balance en direct

Élève rebelle, indiscipliné mais très attachant de la Star Academy, Julien semble être tombé amoureux d'une ancienne grande star de l'émission. Grande gagnante du télé-crochet de TF1 en 2003 lors de la troisième saison, Elodie Frégé a littéralement envoûté le jeune homme avec une longue robe en satin noire au décolleté XXL. Face à Nikos Aliagas, l'interprète du titre La Ceinture s'est déhanchée de manière très sensuelle sur le plateau. Se souvenant de ses débuts dans la Star Academy, elle confie : "Je me suis beaucoup pris les pieds dans le tapis avant d'arriver à me déhancher un peu...". Sexy, elle s'est ensuite dandinée face aux élèves et aux professeurs du château de Dammarie-Les-Lys, tous un peu troublés par son sex appeal.

Tentant de savoir ce que pensait Slimane sur la performance d'Elodie Frégé, Nikos Aliagas lui demande : "Slimane, la sensualité est-elle arrivée jusqu'à vous ?". Hilare, l'ancien acolyte de Vitaa lui répond avec un grand sourire sur les lèvres : "Elle est surtout arrivée jusqu'à Julien en tout cas.... Il n'en pouvait plus !". Pris d'un fou rire, le chanteur et l'élève de la Star Academy se sont ensuite tapé dans la main pour montrer leur grande complicité. "C'est des bêtises, voilà !" a ajouté Julien, peut-être un peu gêné que ses désirs ne soient révélés au grand jour ? "Il vous chauffe un peu" ajoute le compagnon de Tina Grigoriou, amusé par cette surprenante révélation.

Il y a quelques jours, le public avait pu voir Julien embrasser Chris, l'un des autres candidats de la Star Ac. "Il n'y a pas de rapprochement avec Chris, en fait c'est l'effet de l'alcool et de la fête qui a provoqué ce bisou. On n'était pas bourrés mais on déconnait. Je suis très ouvert, je n'ai aucun tabou et lui non plus ! On a trouvé ça rigolo. D'ailleurs, il n'y a pour ainsi dire aucun rapprochement amoureux dans le château parce que tout le monde est maqué !" a-t-il expliqué à TV Mag. Julien a également adressé des mots d'amour à Anisha, une autre élève du château : "J'aime (ou je t'aime) beaucoup Anisha".