Anisha (Star Academy) "pistonnée" par Adeline Toniutti ? Son meilleur ami dit tout !

C'est l'une des candidates incontournables de la Star Academy 2022. Anisha (22 ans) a ému le public, les professeurs et ses camarades dès le premier prime le 15 octobre en interprétant de façon magistrale Je suis malade, de Serge Lama. Mais serait-ce grâce à des cours donnés par la professeure de chant Adeline Toniutti avant sa participation qu'elle excelle autant ? Son meilleur ami Réda dit tout !

Dans les pages de Closer (édition de ce vendredi 28 octobre), le jeune homme a décrit Anisha comme une "personne loyale" et "une surdouée qui est très mature pour son âge". "Il dit aussi qu'elle est "assez solitaire" et ne se reconnait pas forcément dans les gens de son âge. Heureusement, elle "semble s'être bien acclimatée" au château de Dammarie-les-Lys. "Elle apprend énormément des professeurs et ils sont tous très bons", précise-t-il.

Si l'on en croit les dernières rumeurs, la candidate d'origine Malgache connaissait déjà Adeline Toniutti, la prof' de chant de l'émission de TF1. Pourtant, cela serait totalement faux selon Réda : "C'est complètement faux. La polémique vient d'une masterclass offerte par Bruno Berberes et à laquelle Anisha a participé en présence d'Adeline Toniutti. Mais Anisha n'a simplement pas les moyens de s'offrir une école de chant." Nul doute que la principale concernée aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet à sa sortie.

Rappelons que lors du premier prime, à la suite de la prestation de Léa, Adeline Toniutti avait lancé : "Je la connais. Elle était sur les bancs de mon école et je suis très surprise de la retrouver ici aujourd'hui. Un jour, je me rappelle, je t'avais dit de t'accrocher et que tu irais dans les étoiles et là tu es avec toutes les autres étoiles ce soir." Et selon nos confrères de Public, ce n'était pas la seule élève qu'elle avait croisé en dehors de l'émission. Dans l'édition du 21 octobre, il était expliqué qu'Anisha avait participé à une masterclass avec Bruno Berberes (directeur de casting de The Voice et The Voice Kids), organisée par la professeure (qui a été victime d'un grave accident). Elle apparaissait en effet dans une vidéo postée sur YouTube par Adeline Toniutti. Le magazine laissait alors entendre que la candidate a été '"pistonnée" puisqu'elle suivait ses cours dans son centre CALYP (Centre d'Art Lyrique de Paris). Une information démentie par Réda donc.