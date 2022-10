Star Academy : Un lien secret entre une candidate et une prof révélé, une vidéo ressurgit

Le 15 octobre 2022 était une date importante pour les fans de la Star Academy. Ce jour-là, TF1 a diffusé le premier prime de la nouvelle saison, l'occasion de découvrir les 13 élèves qui s'apprêtaient à investir le château de Dammarie-les-Lys. Les professeurs ont aussi été présentés, parmi lesquels la professeure de chant Adeline Toniutti. Et le public ne le savait pas, mais elle a un lien avec l'une des candidates de l'émission.

Lors du premier prime de la Star Academy, c'est Léa (24 ans) qui a ouvert le bal en reprenant Listen de Beyoncé. Une prestation qui a bluffé tout le monde, dont Adeline Toniutti. Et elle était d'autant plus émue, car elle la connaissait. "Je la connais. Elle était sur les bancs de mon école et je suis très surprise de la retrouver ici aujourd'hui. Un jour, je me rappelle, je t'avais dit de t'accrocher et que tu irais dans les étoiles et là tu es avec toutes les autres étoiles ce soir", a-t-elle lancé après sa prestation.

En revanche, la professeure - qui a été victime d'un grave accident - n'a rien dit après qu'Anisha (22 ans) a interprété de façon magistrale Je suis malade, de Serge Lama. "Tu as le coeur qui est monté dans la gorge. Et je pense que toutes les personnes qui souffrent actuellement a dû sentir que tu as chanté leur souffrance", avait-elle simplement déclaré. Pourtant, Adeline Toniutti a bel et bien croisé la route de la participante par le passé.

Comme l'a découvert Public (édition de ce vendredi 21 octobre), elle a eu l'occasion de suivre ses cours dans son centre CALYP (Centre d'Art Lyrique de Paris). Pour preuve, elle apparaît dans une vidéo YouTube postée en mai dernier par la professeure concernant une Master class avec Bruno Berberes (directeur de casting de The Voice et The Voice Kids). Elle y a interprété un titre en anglais et a une fois de plus fait mouche (voir le diaporama).

Adeline Toniutti ignorait-elle tout de sa présence comme pour Léa, ou Anisha a elle été "pistonnée" comme l'écrit Public ? Peut-être la production s'exprimera-t-elle sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que la charmante brune a déjà conquis le public, qui la voit déjà gagnante, mais aussi les professeurs et ses camarades qui ont bien du mal à retenir leurs larmes lors de ses prestations.