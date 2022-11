Julien (Star Academy) en couple avec Chris ? "Je suis très ouvert, je n'ai aucun tabou..."

Cette courte séquence n'était disponible que pour les abonnés au live payant de TF1... mais elle a tout de même fait le tour de la planète Twitter ! Après avoir été sauvé par le public lors du prime de la Star Academy du 22 octobre 2022, Julien s'est senti pousser des ailes. Quelques heures après cette petite victoire, il a carrément été surpris dans les couloirs du château de Dammarie-les-Lys en train d'embrasser fugacement sur la bouche son camarade Chris. Une histoire d'amour serait-elle en train de naître entre les cours de chant, de danse et d'expression scénique ? Il faut croire que non.

Ce n'était que l'effet de l'alcool et de la fête

Interrogé par TV Magazine, du Figaro, à propos de son baiser avec Chris, Julien a expliqué qu'il ne fallait pas espérer voir naître une romance. "Il n'y a pas de rapprochement avec Chris, a assuré le jeune homme. Ce n'était que l'effet de l'alcool et de la fête. On n'était pas bourrés mais on déconnait. Je suis très ouvert, je n'ai aucun tabou et lui non plus ! On a trouvé ça rigolo." Qu'il remporte ou non cette saison de la Star Academy, Julien devrait donc en ressortir célibataire. "Tout le monde est maqué, a-t-il ajouté. En revanche, beaucoup d'amitiés se créent. Je n'ai pas de préférence mais ceux avec qui je m'entends le mieux sont Louis, Énola, Anisha et Ahcène qui n'est plus là malheureusement."

Le prime du samedi 5 novembre 2022 sera une bouffée d'air frais pour Julien, qui n'est pas nommé parmi les potentiels éliminés pour la toute première fois. Et pour cause. Il a cartonné lors des évaluations par deux en interprétant Mourir demain avec Anisha. Le candidat, qui est systématiquement sauvé par le public, semaine après semaine, n'a d'ailleurs pas forcément pour but de remporter la victoire. Âgé de 20 ans seulement, il se serait davantage inscrit "pour son développement personnel" et non pas pour gagner la compétition. Petit chouchou des spectateurs, il devrait toutefois quitter le château avec une jolie estime de soi... malgré quelques retours un peu violents de la part de certains professeurs.