Élodie Frégé : Charmeuse au festival de Porquerolles

[ L'ENFER > Premires dates ] . . En janvier dernier, j'ai dcouvert ce cin-mix au @cinema_louxor , le coeur battant et les larmes aux yeux, surprise de l'tre encore...surprise, par une autre forme de spectacle ... . . @prieurdelamarne et moi nous sommes rencontrs, avons dcouvert nos similitudes, nos inspirations, nourri nos diffrences... Il y a eu ce grand pisode en confinement, riche, drle, mouvant... et puis... maintenant, j'ai la chance de pouvoir poser ma voix, mon coeur et mes valises dans ce " lieu ", cette ppite unique, qu'il avait d'abord cr pour le jouer seul, et dans lequel j'ai dsormais une jolie place. . . Merci toi. . . Vous venez? Il y'en aura d'autres c'est promis. . . On vous embrasse et on sourit. #Repost @prieurdelamarne Un petit bonjour depuis l'Hotel du Lac pour vous annoncer qu'lodie et moi-mme serons sur la scne du @porquerolles_film_festival le 8 juillet prochain ainsi qu' Lille le 24 pour vous prsenter un vivo notre version de " L'Enfer " d'aprs Henri Georges Clouzot. Au plaisir de vous y croiser Avec le soutien du @museelam @ccn_caen @la_soufflerie