Obsèques d'Anna Karina : Marion Cotillard, Jane Birkin... l'adieu des VIP

Le 14 décembre, le 7e art était en deuil en apprenant la mort de la comédienne Anna Karina, emportée à 79 ans, à Paris. Un imbroglio avait éclaté autour de la cause de sa mort, son mari le réalisateur Dennis Berry ayant ainsi été contraint de prendre la parole. Évoquant l'hospitalisation de son épouse, il avait alors mis en avant "une rupture musculaire" et "complication post-opératoire" et "en aucun cas un cancer". Les obsèques de la star se tenaient le 21 décembre.

Une cérémonie, pour la famille et les amis, s'est ainsi déroulée en fin de matinée en la Chapelle de l'Est au cimetière du Père-Lachaise à Paris. De très nombreuses personnalités étaient présentes comme la comédienne Marion Cotillard, qui lui avait rendu hommage sur les réseaux sociaux et a offert une accolade réconfortante à Dennis Berry, Léa Seydoux, Macha Méril, Clovis Cornillac accompagné de sa mère Myriam Boyer ou encore Jane Birkin, Philippe Katerine, le ministre de la Culture Franck Riester, Abderrahmane Sissako, Nadia Tereszkiewicz, Melvil Poupaud, Charles Berling, Dominique Besnehard, Patrick Simonin, Roger-Pierre Hermont, Gabrielle Lazure, Audrey Pulvar...

Après l'annonce de la mort d'Anna Karina, muse inoubliable de Jean-Luc Godard (Le Petit Soldat, Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part ou encore Pierrot le Fou...), son mari avait publié un très beau texte : "Voici les quelques mots que je griffonnais pour son réveil : 'Mon lien à toi, ta main que je tenais ça et là, le jour et la nuit. Je revis tous ces moments des dernières années, où après une chute, un léger accès de vertige, la peur de tomber faisait que tu aimais te promener me tenant le main. C'était si chaleureux, une union, et pour moi, un apaisement à toutes les angoisses du quotidien qui nous assaille. Un moment tendre, serein, de fusion qui pansait les blessures. Et maintenant avec toi allongée, endormie, je te tiens la main et je ressens tout l'amour qui me lie à toi. Ce lien si fort, profond, trouvant dans cette main chaude l'espoir que tu retrouves des forces, l'élan vital, vers une nouvelle promenade ensemble.'"