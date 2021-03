Elodie Frenck survivante d'un tsunami : récit de ce jour terrible où elle a failli mourir

Il y a seize ans, un séisme d'une magnitude de 9,3 déclenchait le tsunami dévastateur qui a fait plus de 220 000 victimes à travers douze pays. Il s'agit de l'une des catastrophe les plus meurtrières de ces dernières années. C'était un dimanche 26 décembre 2004, à 7h58. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'Indonésie et sa puissance a engendré la formation d'une vague qui dévaste, trente minutes plus tard, la province indonésienne. Ce sera la région la plus touchée. Le ras-de-marée a ensuite frappé les côtes de la Thaïlande.

Sur les 5 400 victimes de Thaïlande, près de la moitié sont des étrangers de 37 nationalités différentes. Élodie Frenck aurait pu en faire partie. Comme d'autres touristes venus profiter du soleil à Noël, elle se trouvait à Ko Phi Phi lorsque la catastrophe est arrivée. Au petit matin, comme les jours précédents, elle prenait son petit déjeuner avec ses deux amies lorsque le tsunami est passé. "C'est tellement invraisemblable. Même moi, je me dis: 'ce n'est pas possible'", a-t-elle déclaré en 2008 pour Le Temps. Lors de cet entretien, Elodie Frenck a pu se souvenir de détails très précis comme l'ont rapporté nos confrères : "L'eau qui monte dans les toilettes où elle s'est réfugiée avec une de ses amies, le plongeon yeux ouverts, la porte qu'elle parvient à ouvrir, la traversée du restaurant transformé en décor sous-marin, le rat comme compagnon de survie."

Une véritable épreuve qu'elle a réussi à surmonter. Et à son retour en France, il a été difficile pour la comédienne de reprendre le cours de sa vie. "Les gens me disaient: tu ne seras plus jamais la même. Ça m'a mis une de ces pressions...", a-t-elle encore confié pour Le Temps. Finalement, celle qui a joué pendant sept ans dans la série Les petits meurtres d'Agatha Christie s'est libérée de cette pression et de ses traumatismes et a revu ses priorités. Une nouvelle philosophie de vie qui lui a notamment permis de renouer avec son premier amour et de fonder une famille avec lui.

Et côté carrière, Élodie Frenck n'a jamais cessé d'oser. Elle l'a encore fait en décrochant l'un des rôles principaux dans le téléfilm Le pont du diable, en rediffusion ce mardi 2 mars 2021 sur France 3.