Elodie Frenck : Qui est son mari Hervé Ruet qui travaille dans le cinéma ?

Le métier d'Hervé Ruet n'est pas si éloigné de celui de sa célèbre compagne puisqu'il évolue en tant qu'assistant réalisateur et assistant de production. Il a notamment travaillé sur les tournages de films qui ont rencontré par la suite de grands succès comme Samba, en 2014, ou Intouchables, en 2011. Hervé Ruet est par ailleurs un fidèle collaborateur de Gérard Jugnot avec les films Meilleur Espoir Féminin en 2000, Monsieur Batignole en 2002 ou encore Boudu en 2005. Le réalisateur et comédien a même réuni sur un plateau Hervé Ruet et sa chérie Elodie Frenck, à l'époque de Rose et Noir, sorti en 2009.