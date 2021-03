Diaporama Elodie Frenck : Qui est son mari Hervé Ruet qui travaille dans le cinéma ?

1 / 16 Elodie Frenck : Qui est son mari Hervé Ruet qui travaille dans le cinéma ?

2 / 16 Elodie Frenck - Photocall "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle.© Patrick Bernard / Bestimage

3 / 16 Elodie Frenck poste une rare photo de son mari Hervé Ruet et de leur fils aîné Abel (né en 2011) - Instagram

4 / 16 Elodie Frenck partage une rare photo de ses deux enfants, Abel (né en 2011) et Esteban Abraham (né en 2017) - Instagram

5 / 16 Elodie Frenck partage une rare photo de son fils cadet Esteban Abraham (né en 2017) - Instagram

6 / 16 Elodie Frenck - Cérémonie de clôture du 30ème Festival du Film de Dinard. 28 septembre 2019 © Jéremy Melloul / Bestimage

7 / 16 Elodie Frenck - Soirée de clôture de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage

8 / 16 Samuel Labarthe, Elodie Frenck, Marie Berto, Denis Carot, Blandine Bellavoir et Antoine Dulery - Photocall "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 12 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage



9 / 16 Elodie Frenck au photocall du Jury lors de la 21ème édition du festival de la Fiction de La Rochelle, France, le 11 septembre 2019. © Patrick Bernard/Bestimage

10 / 16 No Web - Elodie Frenck, Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir - Soirée anniversaire pour les 10 ans de la série "Les petits meurtres d'Agatha Christie" au restaurant Chez André lors du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 15 septembre 2017 © Christophe Aubert via Bestimage



11 / 16 Elodie Frenck au photocall de "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, le 14 septembre 2017. © Christophe Aubert/Bestimage

12 / 16 L'actrice Elodie Frenck pour "Les petits meurtres d'Agatha Christie" au festival de Luchon - 18ème Festival des créations télévisuelles de Luchon le 4 Février 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage

13 / 16 Info - Elodie Frenck a accouché d'un petit Esteban - L' actrice Elodie Frenck pour le film en compétition " Les petits meurtres d'Agatha Christie " - Soirée d'ouverture du 18ème Festival des créations télévisuelles de Luchon le 3 Février 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage

14 / 16 Info - Elodie Frenck a accouché d'un petit Esteban - Elodie Frenck - Prix du producteur français de télévision au Théâtre Mogador à Paris, le 15 décembre 2014.

15 / 16 Info - Elodie Frenck a accouché d'un petit Esteban - Elodie Frenck - Photocall de la soirée d'ouverture du 55ème festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco. Le 13 juin 2015

