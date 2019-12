Élodie Gossuin : Culotte sur la tête et pique à Bertrand pour ses 39 ans

Élodie Gossuin vient de vivre un sacré week-end. En plus d'avoir suivi comme des millions de téléspectateurs la 90e élection Miss France, ce qui a certainement ravivé de beaux souvenirs, la jolie blonde a fêté ses 39 ans. C'est le 15 décembre que l'ancienne reine de beauté a pris un an de plus dans le plus grand bonheur. Entourée de ses proches, à savoir son mari Bertrand Lacherie et leurs quatre enfants (Rose, Jules, Léonard et Joséphine), nul doute qu'elle a été gâtée.

Toujours très active sur les réseaux sociaux, Élodie Gossuin n'a pas manqué de célébrer son anniversaire avec sa communauté. Et c'est avec humour qu'elle a partagé un souvenir de son enfance. Il s'agit d'un cliché délirant sur lequel elle apparaît petite fille avec un slip rose sur la tête, ce qu'elle considère d'ailleurs comme sa "vraie" couronne. Pour accompagner cette photo, elle adresse en légende une gentille pique à celui avec qui elle est mariée depuis treize ans. "À la maison, je portais déjà la culotte... #39Ans", inscrit-elle avec un émoji hilare. Et de poursuivre en remerciant ses nombreux fans pour leurs marques d'affection : "Merci pour vos messages d'amour et surtout pour la folie que vous apportez dans ma vie. Vous rendez mon anniversaire et tous les autres jours fabuleux. Je vous aime."

À 39 ans, Élodie Gossuin peut se vanter d'avoir tout ce dont elle a toujours rêvé. Élue Miss France 2001, elle a par la suite su se maintenir dans le paysage médiatique français, allant jusqu'à se reconvertir en animatrice télé. Sur 6Ter, elle présente plusieurs émissions et co-anime en parallèle chaque jour la matinale de RFM avec Albert Spano. Un quotidien bien chargé qu'elle a parfois du mal à gérer mais grâce auquel elle s'épanouit toujours plus.