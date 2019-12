Elodie Gossuin, une vie sexuelle épanouie avec Bertrand ? "La vérité...."

Elodie Gossuin (38 ans) ne craint pas de parler de sa vie (très) privée. Miss France 2001 a participé au nouveau podcast de Télé Loisirs, baptisé Parents d'abord. Après avoir expliqué comment elle gérait sa vie familiale et professionnelle ou évoqué l'exposition de ses enfants sur Instagram, la maman de Jules et Rose (bientôt 13 ans) et Joséphine et Léonard (6 ans) s'est confiée sur sa vie sexuelle.

Le journaliste lui a demandé si, comme la plupart des jeunes mamans, elle avait eu une baisse de libido à la suite de sa grossesse. "C'est naturel. Déjà les médecins te recommandent d'avoir un petit moment de répit. Après, je vais te dire la vérité, c'est qu'avec le rythme de la matinale, quand tu te lèves à 4h, la libido est bien plus en berne qu'après la grossesse", a déclaré l'animatrice de 6Ter qui co-présente également la matinale de RFM, à partir de 6 heures.

Elodie Gossuin a ensuite expliqué que ses enfants avaient renforcé son couple avec Bertrand Lacherie : "Quand tu vois ce par quoi tu passes, les épreuves, le manque de sommeil, et puis les engueulades sur les différences de points de vue, d'éducation... Tu t'engueules car tu ne te retrouves plus à deux comme tu voudrais, et je ne parle pas que des moments pour la sexualité. On a eu des moments difficiles, mais comme dans tous les couples. Mais tu les surmontes. Tu sais qu'après, tu te sens irréductible. Je suis persuadée que jamais personne ne pourra s'immiscer dans notre tribu et détruire quoi que ce soit. Pour moi, il y a un lien indéfectible. J'ai une confiance aveugle. Rien ni personne ne peut venir en intrus. On est chacun l'épaule de l'autre." Une belle déclaration d'amour à l'homme de sa vie qu'elle a épousé le 1er juillet 2006.