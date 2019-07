Élodie (Mariés au premier regard 3) fiancée : la photo qui en dit long

Depuis plusieurs mois, Élodie nage en plein bonheur. Après son divorce de Steven, rencontré lors du tournage de Mariés au premier regard 3, la sapeur-pompier professionnelle de 27 ans a retrouvé l'amour dans les bras d'un beau brun, dont on ignore le prénom. Et si l'on en croit l'une des photos qu'elle a postées, les tourtereaux se sont récemment fiancés.

Ce jeudi 18 juillet 2019, Élodie a partagé une photo sur laquelle apparaissent sa main et celle de son petit ami. Et on remarque qu'Élodie porte un solitaire à l'annulaire. Sa moitié porte aussi une bague, mais au petit doigt. "Une étape franchie dans notre histoire", a-t-elle légendé sa publication. Elle a ensuite partagé une photo de son homme et elle complices.