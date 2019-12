Élodie (Mariés au premier regard) : Fiançailles rompues et longue tirade...

En jetant un oeil à son compte Instagram, on se rend compte qu'elle a supprimé toutes les photos de son ancien petit ami et elle. Elodie est donc bel et bien décidée à passer à autre chose.

Rappelons que c'est en avril dernier qu'Elodie avait officialisé leur histoire d'amour. "Le 22 octobre 2018, tout est allé si vite, une rencontre, un regard, quelques mots, un coup de coeur. Tu as chamboulé mon existence de tes sourires et de ton humour. Je pense que le destin fait bien les choses, c'est lorsque l'on ne croit plus en rien qu'une personne entre dans ta vie pour y donner du sens. Tu es celui que j'attendais, et je n'échangerais ma place pour rien au monde. Je crois en toi, en cette personne merveilleuse que tu es. Je crois en nous, en cette passion, au futur que nous pouvons construire à deux. C'est maintenant que l'aventure commence, à nous de saisir cette chance", avait écrit l'ex-candidate de M6.