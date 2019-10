Elsa Dasc (Les Princes) mariée à Arthur : photos de leur "cérémonie intime"

Elsa Dasc a trouvé son Prince de l'amour, ou son roi plutôt. L'ancienne prétendante de l'émission de télé-réalité de W9 s'est mise en couple avec un jeune homme prénommé Arthur, une relation qu'elle avait officialisée le 14 février 2019, à l'occasion de la Saint-Valentin. Puis, après avoir dévoilé leurs fiançailles fin août, la belle blonde de 24 ans a révélé avoir épousé son cher et tendre, samedi 19 octobre.

"Monsieur et Madame Venset", a-t-elle tout d'abord écrit en légende d'une photo d'Arthur et elle sortant de la mairie main dans la main, alors que leurs invités jetaient des confettis. On a donc pu découvrir qu'Elsa portait une robe mi-longue blanche, en tulle au niveau du bas et en dentelle en haut. Son époux a quant à lui misé sur un costume trois-pièces, noir et blanc. La jeune mariée a aussi dévoilé une photo d'elle en train de danser avec l'homme de sa vie, durant la soirée organisée après la mairie. Puis elle a partagé un cliché de tous leurs témoins et eux après s'être dit "oui", avant de mettre en ligne une photo de son mari et elle dans un lit. "Hier, Arthur et moi nous sommes dit oui pour la vie. Eh oui, c'est la seule photo que j'ai pu trouver dans mon téléphone, car hier a été le plus beau jour de ma vie. J'en ai profité comme c'est pas permis. Vous savez pas à quel point j'étais vraiment stressée, jusqu'à ce que j'arrive à la mairie et que je le voie, l'amour de ma vie @arthur_venset. La pression est redescendue et j'ai vécu un réel conte de fées. Des discours riches en émotions qui resteront gravés en nous. Voir nos deux familles réunies est le plus beau des cadeaux. Maintenant, nous ne formons plus qu'un. Je t'aime à l'infini 19.10.2019", peut-on lire.

De son côté, Arthur a publié une photo d'Elsa et lui en train de signer l'acte de mariage : "C'est en ce samedi 19 octobre que nous avons dit oui, a-t-il écrit en légende. Oui l'un à l'autre, en se promettant mutuellement amour, respect, fidélité, secours et assistance. Notre mariage dans l'intimité était tout simplement merveilleux. Des rires, des discours, des larmes, de la joie et de l'amour tout ça dans un décor féerique. Aujourd'hui je suis fier que tu portes mon nom." Et Leslie, la soeur de la mariée, a mis en ligne un instantané pris lors de leur préparation. "Derniers instants de ma soeur @elsadasc en tant que demoiselle qui a réalisé son rêve de petite fille hier, très fière d'avoir été à ses côtés pendant ce moment magique #justmarried", a-t-elle commenté.