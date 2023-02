Elsa Leeb enceinte : rare photo de sa fille Gaïa sur les pistes, grande soeur déjà très attentionnée

Mariée depuis le 24 septembre 2022 à Allan Asle, Elsa Leeb attend un heureux événement pour le mois de mai 2023. Déjà maman d'une petite fille prénommée Gaïa, née le 8 octobre 2021, la fille de Michel Leeb a partagé d'émouvantes photographies de sa grossesse sur Instagram. Partie en vacances au ski, la soeur de Tom Leeb a dévoilé son babybump dans un pull en laine à col beige roulé sur les pistes.

"Voilà un sourire qui en dit long... Baby 2 is on his way !! Après l'effet "quoi déjà ? Mais j'ai accouché y'a 10min !! C'est reparti la ??", arrive vite l'effet "wow quelle chance, quel cadeau !! Gaïa tu vas faire la rencontre de ta vie !!" Hâte de faire ta connaissance mon ange !" écrit-elle en légende Instagram.